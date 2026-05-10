Самолёт с более чем 200 пассажирами на борту сбил человека на взлётно-посадочной полосе

CBS News: В аэропорту американского Денвера самолёт сбил человека на взлетной полосе
В аэропорту американского Денвера пассажирский самолёт сбил человека на взлётно-посадочной полосе. Несколько человек пострадали, сообщает CBS News.



Согласно материалу, неизвестный перелез через ограждение аэропорта и спустя несколько минут оказался на открытом пространстве — взлётно-посадочной полосе. Именно там его сбил лайнер Airbus A321, внутри которого находились 224 пассажира и семеро членов экипажа.

От полученных травм пострадавший человек скончался на месте. Правоохранители пока не установили личность погибшего. По предварительной информации, он не являлся сотрудником аэропорта.

После столкновения у самолета зафиксировали возгорание двигателя, а салон заполнило дымом. Происшествие вызвало сбои в работе авиагавани — рейс задержали. Около 12 пассажиров получили несерьёзные травмы, пятерых отправили в больницу. Остальных людей эвакуировали с борта по аварийным трапам.

