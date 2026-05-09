Женщина застала драку двух аллигаторов у себя на веранде

09 мая 2026, 18:57

В США женщина услышала шум на веранде и застала драку двух аллигаторов

Фото: iStock/Cindy Larson

Жительница штата Флорида, США, Кайла Барресс наблюдала за дракой двух аллигаторов на собственной веранде. Об этом информирует WINK-TV.





Барресс находилась дома, когда услышала шум на застекленной веранде. Решив проверить, что происходит, она выглянула наружу и обнаружила, что источником звука были не люди.



На веранде дрались два аллигатора, которые проникли внутрь, повредив москитную сетку. Барресс предположила, что у рептилий сейчас брачный сезон, однако до конца не была в этом уверена.





«Все выглядело так, будто они сражаются за территорию или что-то в этом роде, — поделилась женщина.