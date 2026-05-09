«Ущерб на 1,5 млрд»: Двух россиян обвинили в крушении теплохода на Енисее

Двум жителям Омска предъявили обвинения по делу о разливе топлива на Енисее

В Красноярске прокуратура предъявила обвинение двум мужчинам в причинении ущерба на сумму 1,5 миллиарда рублей. Подробности приводит пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении капитана и старшего помощника судна. Уголовное дело квалифицируют по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Чрезвычайное происшествие случилось в июне 2025 года.



Следствие считает, что капитан и старший помощник при движении буксирного теплохода не обеспечили соблюдение требований безопасности плавания. Инцидент привёл к частичному затоплению судна и разливу дизельного топлива в акваторию реки Енисей. Ущерб превысил 1,5 млрд рублей.





