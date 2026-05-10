В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
В центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Специалисты зафиксировали эпицентр подземных толчков в 34 километрах к юго-западу от города Лебу, где проживают около 22 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 23 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Утром 10 мая «Радио 1» передавало, что на Сахалине в районе мыса Крильон нашли тела трёх мужчин в салоне затонувшего автомобиля. Чтобы установить точную причину гибели обнаруженных граждан, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее стало известно, что в аэропорту американского Денвера пассажирский самолёт сбил человека на взлётно-посадочной полосе. После столкновения у лайнера зафиксировали возгорание двигателя, а салон заполнило дымом — несколько человек пострадали.
Читайте также: