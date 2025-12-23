Частный самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции

23 декабря 2025, 22:42

Фото: iStock/Diy1

Частный самолет Falcon 50, на котором находился начальник генштаба армии Ливии, разбился недалеко от Анкары. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X.





По предварительной данным, на борту, включая высокопоставленного военнослужащего, находились пять человек. Авиакатастрофа произошла 23 декабря в 20:10 по местному времени.

«От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось», — говорится в сообщении.