Частный самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции
Частный самолет Falcon 50, на котором находился начальник генштаба армии Ливии, разбился недалеко от Анкары. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в социальной сети X.
По предварительной данным, на борту, включая высокопоставленного военнослужащего, находились пять человек. Авиакатастрофа произошла 23 декабря в 20:10 по местному времени.
«От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось», — говорится в сообщении.Известно, что самолет вылетел из международного аэропорта Эсенбога в направлении Триполи. В связи с этим инцидентом авиагавань закрыли. Другие подробности уточняются.