Мексиканский военный самолёт с пациентами потерпел крушение в США
В акватории залива Галвестон (США) произошла авиакатастрофа с участием военного самолёта Мексики, перевозившего пациентов с ожогами.
По информации телеканала KPRC, в результате происшествия четыре человека погибли, ещё несколько числятся пропавшими без вести.
Согласно заявлению директора аэропорта Галвестона, на борту воздушного судна находилось восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Точное количество пациентов не уточняется.
Секретариат военно‑морских сил Мексики подтвердил, что самолёт выполнял медицинскую миссию. Рейс организовали в партнёрстве с благотворительным фондом Michou and Mau, специализирующимся на помощи детям, которые пострадали от ожогов.
