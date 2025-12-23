Достижения.рф

Мексиканский военный самолёт с пациентами потерпел крушение в США

Фото: iStock/Gudella

В акватории залива Галвестон (США) произошла авиакатастрофа с участием военного самолёта Мексики, перевозившего пациентов с ожогами.



По информации телеканала KPRC, в результате происшествия четыре человека погибли, ещё несколько числятся пропавшими без вести.

Согласно заявлению директора аэропорта Галвестона, на борту воздушного судна находилось восемь человек: два пилота и шесть пассажиров. Точное количество пациентов не уточняется.

Секретариат военно‑морских сил Мексики подтвердил, что самолёт выполнял медицинскую миссию. Рейс организовали в партнёрстве с благотворительным фондом Michou and Mau, специализирующимся на помощи детям, которые пострадали от ожогов.

