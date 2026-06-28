Самолет с парашютистами разбился в европейской стране

28 июня 2026, 14:24

ICI: Во Франции разбился самолет с парашютистами, возможны жертвы

Фото: iStock/Mauricio Graiki

На северо-востоке Франции в департаменте Мерт и Мозель потерпел крушение небольшой туристический самолет с парашютистами. Аозможны многочисленные жертвы, передает радиостанция ICI.