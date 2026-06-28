Самолет с парашютистами разбился в европейской стране
На северо-востоке Франции в департаменте Мерт и Мозель потерпел крушение небольшой туристический самолет с парашютистами. Аозможны многочисленные жертвы, передает радиостанция ICI.
Воздушное судно вылетело утром с аэродрома Нанси-Эссе, расположенного в трех километрах восточнее центра города Нанси. Самолет рухнул в коммуне Томблен в районе улицы Алленде, недалеко от жилой застройки. По данным радиостанции, на борту находились люди, направлявшиеся на первый прыжок с парашютом.
На месте происшествия работают экстренные службы, территорию оцепила полиция. Информация о точном количестве людей на борту и наличии погибших уточняется.
Телеканал France 3 сообщает, что число жертв может быть очень высоким, а также существует риск взрыва летательного аппарата.
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