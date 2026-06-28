Раскрыты трагические последствия сильной жары во Франции
Во Франции зафиксировали около тысячи избыточных смертей во время изнурительной жары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.
Большинство погибших — люди в возрасте 65 лет и старше. Однако, по данным организации Sante Publique, последствия аномального зноя отразились на всех категориях населения. Жара началась 20 июня и стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе. Там климат меняется быстрее, чем в среднем по миру.
Экстремальные температуры побили рекорды, нарушили выработку электроэнергии и повредили инфраструктуру. В среду среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что десятки человек погибли, пытаясь спастись в воде от изнурительной жары.
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