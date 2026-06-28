Раскрыты трагические последствия сильной жары во Франции

28 июня 2026, 14:45

Reuters: избыточная смертность на фоне жары во Франции достигла тысячи человек

Фото: iStock/kieferpix

Во Франции зафиксировали около тысячи избыточных смертей во время изнурительной жары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.