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Раскрыты трагические последствия сильной жары во Франции

Reuters: избыточная смертность на фоне жары во Франции достигла тысячи человек
Фото: iStock/kieferpix

Во Франции зафиксировали около тысячи избыточных смертей во время изнурительной жары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.



Большинство погибших — люди в возрасте 65 лет и старше. Однако, по данным организации Sante Publique, последствия аномального зноя отразились на всех категориях населения. Жара началась 20 июня и стала самой сильной из когда-либо зарегистрированных в Европе. Там климат меняется быстрее, чем в среднем по миру.

Экстремальные температуры побили рекорды, нарушили выработку электроэнергии и повредили инфраструктуру. В среду среднесуточная температура во Франции составила 30 градусов Цельсия. Власти ввели красный уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли, пытаясь спастись в воде от изнурительной жары.

Лидия Пономарева

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