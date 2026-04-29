Самолет с пассажирами врезался в ангар при посадке, два человека погибли
В Австралии при крушении самолета погибли пилот и пассажир, еще 11 человек пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает издание News.com.
Трагедия произошла в аэропорту Парафилд, на севере Аделаиды. Самолет врезался в ангар при посадке, после чего начался пожар.
Аэропорт временно закрыли для всех видов воздушного транспорта, на место направили группу следователей. В настоящее время точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Очевидцы сняли на видео черный столб дыма около Кингс-роуд. Один из них рассказал, что увидел, как самолет взлетел, накренился, а затем резко опустился над зданиями.
Уточняется, что это уже вторая авиакатастрофа в Парафилде за этот год.
Читайте также: