Самолет с пассажирами врезался в ангар при посадке, два человека погибли

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Австралии при крушении самолета погибли пилот и пассажир, еще 11 человек пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает издание News.com.



Трагедия произошла в аэропорту Парафилд, на севере Аделаиды. Самолет врезался в ангар при посадке, после чего начался пожар.

Аэропорт временно закрыли для всех видов воздушного транспорта, на место направили группу следователей. В настоящее время точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Очевидцы сняли на видео черный столб дыма около Кингс-роуд. Один из них рассказал, что увидел, как самолет взлетел, накренился, а затем резко опустился над зданиями.

Уточняется, что это уже вторая авиакатастрофа в Парафилде за этот год.

Лидия Пономарева

