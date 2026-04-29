Прорыв дамбы произошел в российском регионе
Дамбу прорвало на реке Ине в районе поселка Байкаим в Кузбассе
В Кемеровской области произошел прорыв дамбы на реке Ине в районе поселка Байкаим. Об этом сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале.
Предварительно, причиной стал резкий подъем уровня воды, пострадавших нет. На опубликованных кадрах видно, как потоки вынесли один из частных домов к краю обрыва, с которого срывается водопад.
Ранее сообщалось о прорыве дамбы в Челябинской области на озере Кумляк, расположенном в 800 метрах от одноименного села. Тогда потоки направлялись к поселкам Житари, Малые Житари и Зерновой, а образовавшиеся от них котлованы перерезали дороги в населенные пункты.
Читайте также: