Рэпер Апачев ответил на критику Хинштейна за концерт перед бригадой «БАРС-Курск»
Рэпер и блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) ответил на критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, касающуюся выступления музыканта перед бойцами бригады «БАРС-Курск». Слова артиста передает РИА Новости.
Днем 3 ноября Хинштейн раскритиковал Апачева за концерт. Губернатор пообещал привлечь к ответственности виновных в его проведении, отметив, что мероприятие для бригады «БАРС-Курск» проводилось без одобрения командования.
«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть чёрные пятна на своей биографии», — возмутился Хинштейн.
Апачев, в свою очередь, подтвердил факт выступления перед военнослужащими, но отметил, что его пригласили.
«В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — пояснил рэпер.Он напомнил, что с начала СВО дал более 100 бесплатных концертов для бойцов. Он имеет ряд благодарностей от подразделений, а также медаль участника СВО от Минобороны РФ.