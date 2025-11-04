Рэпер Апачев ответил на критику Хинштейна за концерт перед бригадой «БАРС-Курск»

04 ноября 2025, 01:14

Аким Апачев/Аким Гасанов (Фото: Instagram* @akim_apache)

Рэпер и блогер Аким Апачев (настоящее имя – Аким Гасанов) ответил на критику губернатора Курской области Александра Хинштейна, касающуюся выступления музыканта перед бойцами бригады «БАРС-Курск». Слова артиста передает РИА Новости.





Днем 3 ноября Хинштейн раскритиковал Апачева за концерт. Губернатор пообещал привлечь к ответственности виновных в его проведении, отметив, что мероприятие для бригады «БАРС-Курск» проводилось без одобрения командования.





«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть чёрные пятна на своей биографии», — возмутился Хинштейн.

На Апачева составили протокол за мелкое хулиганство после вандализма в Судже

«В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — пояснил рэпер.