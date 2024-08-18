Момент взрыва из-за химического опыта в детском лагере под Тулой попал на видео

Видео: прокуратура Тульской области
Момент взрыва в детском лагере в Тульской области, произошедший во время неудачного химического опыта, попал на запись камеры видеонаблюдения. Ее опубликовала областная прокуратура в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как группа детей стоит возле дерева, наблюдая за химическим экспериментом, как неожиданно происходит взрыв. Судя по видео, пламя на мгновение охватывает нескольких детей, после чего подростки начинают разбегаться в разные стороны.
По данным телеграм-канала «112», все произошло в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное, преподавателю оторвало палец, а трое школьников получили ожоги и осколочные ранения.
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«Прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере в д. Колодезное Ленинского района», — говорится в заявлении надзорного органа.
По данным телеграм-канала «112», все произошло в лагере «Солнечный» в поселке Колодезное, преподавателю оторвало палец, а трое школьников получили ожоги и осколочные ранения.
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Данил Пономарев