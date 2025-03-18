Два человека погибли при падении военного вертолёта в Ленинградской области

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В Волосовском районе Ленинградской области потерпел крушение военный вертолёт. в результате погибли два человека, находившиеся на борту.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». По словам очевидцев, крушение произошло неподалёку от деревни Шуговицы. Вертолёт упал в поле и загорелся. Уточняется, сколько всего человек находилось на борту. Экстренные службы подтвердили факт падения вертолёта. На место уже прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
По предварительной информации, вертолёт Ми-28 министерства обороны РФ потерпел крушение во время совершения планового учебно-тренировочного полёта над территорией Ленинградской области. Оба пилота погибли.
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По предварительной информации, вертолёт Ми-28 министерства обороны РФ потерпел крушение во время совершения планового учебно-тренировочного полёта над территорией Ленинградской области. Оба пилота погибли.
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Александр Бойцов