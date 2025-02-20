Фото: iStock/dgphotography
Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе, сообщает Telegram-канал "112".
По данным канала, сейчас борт кружит над аэропортом, чтобы выработать топливо. Тем временем у машины наблюдается серьезные проблемы в работе винта. В вертолете помимо пилота находится медицинская бригада. Подробности уточняются.
Ранее стало известно, что в Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт «Р-2002 Sierra», выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор.
Вскоре после начала полёта борт перестал выходить на связь.
Читайте также:
Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск
В Канаде перевернулся самолет во время посадки в аэропорту в Торонто. Пострадали 15 человек
Ранее стало известно, что в Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт «Р-2002 Sierra», выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор.
Вскоре после начала полёта борт перестал выходить на связь.
Читайте также:
Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск
В Канаде перевернулся самолет во время посадки в аэропорту в Торонто. Пострадали 15 человек
Элина Позднякова