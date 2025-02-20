Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе

Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе

Фото: iStock/dgphotography

Фото: iStock/dgphotography

Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе, сообщает Telegram-канал "112".
По данным канала, сейчас борт кружит над аэропортом, чтобы выработать топливо. Тем временем у машины наблюдается серьезные проблемы в работе винта. В вертолете помимо пилота находится медицинская бригада. Подробности уточняются.

Ранее стало известно, что в Московской области в районе аэродрома Мячиково упал легкомоторный самолёт «Р-2002 Sierra», выполнявший учебно-тренировочный полёт. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор.

Вскоре после начала полёта борт перестал выходить на связь.

Читайте также:

Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали

Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск

В Канаде перевернулся самолет во время посадки в аэропорту в Торонто. Пострадали 15 человек
#топливо
#машины
#самолет
#пилот
.
«Ещё одна операция»: Ксения Душанова продолжает лечиться после того, как бывший лишил её глаза
Потерявшая глаз Ксения Душанова продолжает лечиться после избиения возлюбленным
21 февраля 2025, 12:51

Фото: istockphoto/Paul Gorvett

История 41-летней уроженки Сочи Ксении Душановой в своё время прогремела едва ли не на всю страну. Красавицу-блондинку избил и лишил при этом глаза её бывший избранник блогер Рашид Алиев.
Отношения пары развивались очень ярко и романтично, напоминает StarHit. Мужчина осыпал любимую цветами и подарками, устраивал разные приятные сюрпризы и вообще ухаживал очень красиво. Однако со временем Рашид стал проявлять болезненную ревность и даже поднимал руку на избранницу. Ксения несколько раз уходила от любимого, превратившегося в тирана, но он угрозами и уговорами заставлял её вернуться.

Наконец женщина решила поставить точку в отношениях окончательно. Тогда Алиев решился на жестокую и коварную месть. Он ночью пробрался в квартиру, в которой Ксения жила со своим сыном, и начал хладнокровно избивать её. В итоге Душанова серьёзно пострадала, врачи не смогли спасти ей повреждённый глаз, который пришлось удалить.

«Я благодарю Бога за то, что он не позволил Рашиду убить меня, ведь именно это он и собирался сделать, так как тщательно подготовил себе алиби. Я хотела всего лишь любить и быть любимой, а сошедший с ума монстр сделал из меня калеку», — написала Ксения в своём блоге.

Женщина рассказала, что ещё в то время, когда они жили вместе, Алиев постоянно и умело внушал ей, что без него она — никто, что он — её единственная надежда на покой и счастье, настраивал её против друзей. Пока Душанова спала, он залезал в её телефон и писал от её имени клиентам и знакомым.

«Жила как в тумане, а когда очнулась, было уже поздно — я осталась без жилья, потеряла, бизнес, осталась без средств к существованию. Остался только он — мой «спаситель». Мне хватило сил и смелости бежать после очередных угроз из серии "я твой единственный, уйдешь — убью или покалечу". По-настоящему я испугалась, когда стала просить о помощи, но мне никто не верил», — делится откровениями жертва тирана.

Ксения продолжает лечение и борьбу за восстановление физических и душевных сил. Она твёрдо решила, что не позволит никому сломать себе жизнь и намерена вернуться в общество, из которого её коварно вытеснил её бывший возлюбленный. Пока женщина продолжает находиться под наблюдением врачей.

«Еще одна операция позади. Мне взяли кость из челюсти и вставили в глазную орбиту, чтобы выровнять дно и срастить перелом. Убрали кисту в гайморовой пазухе, которая образовалась из-за смещения. Операция прошла успешно. Из-за отбитой печени и почек старалась не принимать обезболивающее. Впереди самое интересное — зубы и имплантация», — сообщила Ксения в своей социальной сети.

Она тепло благодарит косметологов и медицинских экспертов, которые помогают её в восстановлении практически уничтоженного лица. По словам Душановой, ей было бы никак не обойтись без их помощи и участия. Она пообещала самой себе вернуть здоровье и красоту, «чтобы сделать больше для мира и постараться стать счастливее для себя».

Читайте также:

Жителя Раменского избил и ограбил собутыльник-иностранец

Жена Паши Техника вызвала полицию: рэпер сорвался и устроил дебош на глазах у маленького сына

Избранница известного своей жестокостью к женщинам Марата Башарова беременна: поклонники обратили внимание на её округлившиеся формы
#операция
#здоровье
#лечение
#жизнь
#счастье
#отношения
#телефон
#глаза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы
21 февраля 2025, 11:37

Фото: iStock/Fedorovekb

В правительственном Aurus Senat, попавшем в ДТП Красной площади, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, пишет Mash.
Напомним, правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Авария произошла на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля — Aurus и два Mercedes. В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. По информации Mash, в правительственном автомобиле находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Известно, что она не пострадала. Однако травмы получил её водитель.

После ДТП Лут пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу.


Читайте также:

Подмосковные спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание

В Челябинске грузовик столкнулся с легковушкой, есть смерти

В России изменят порядок проведения медосмотра на опьянение
#дтп
#гибдд
#спасатели
#авария
#помощь
#грузовик
#дпс
#mercedes
#водитель
#травмы
#аварии
#авто
#человек
#министр
#сотрудники
#рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительственный Aurus Senat попал в ДТП около Красной площади
21 февраля 2025, 10:58

Фото: iStock/Anton Vakhrushev

Правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, премиальный автомобиль принадлежит Минсельхозу.

Отмечается, что авария произошла около часа назад на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля – Aurus и два Mercedes (S-класс и GLS-класс). В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Судя по опубликованным кадрам, на место аварии уже прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Известно, что ранее этот автомобиль использовала бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.

Читайте также:

Подмосковные спасатели предотвратили ДТП с автобусом, водитель которого потерял сознание

Росгвардеец пресёк опасную поездку лихача по шоссе Энтузиастов

Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом
#дтп
#авария
#автомобиль
#дпс
#mercedes
#водитель
#аварии
#минсельхоз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Заживо сварилась в кипятке»: блогера Викторию Лерман похоронили за день до назначенной свадьбы
Блогер Виктория Лерман заживо сварилась в кипятке за неделю до свадьбы
21 февраля 2025, 08:50

Виктория Лерман (Фото: ВКонтакте @bulletvika)

В ночь с 8 на 9 февраля известная певица Виктория Лерман принимала ванну у себя дома накануне «девичника», который должен был состояться незадолго до назначенной свадьбы. В итоге девушка заживо сварилась в кипятке.
Трагедия произошла, когда Виктория была дома одна, сообщает сетевое издание StarHit. Она открыла воду, случайно ошпарилась кипятком и упала, видимо, потеряв сознание от шока. Обваренное тело пролежало в горячей воде несколько часов. Утром Лерман обнаружил её жених, который вызвал экстренные службы.

Друзья и близкие блогера считают, что с девушкой расправился именно её возлюбленный, который ранее несколько лет отсидел в тюрьме. У правоохранителей также есть вопросы по данному делу. Следователи обнаружили в жилище влюблённой пары следы запрещённых веществ.

«По имеющимся данным, сожители употребляли наркотические средства. При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти женщины», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Бывшая однокурсница погибшей также подтверждает, что у той была наркотическая зависимость. Виктория активно употребляла запрещённые вещества ещё будучи студенткой. Именно тогда она и познакомилась с будущим женихом, который так и не стал мужем.

«Она с этим «мужем» уже десять лет точно живет вместе. И там нужно еще разобраться, кто кого на наркоту подсадил… Мы в строительном вместе с ней учились, она после каждой лекции убивалась в бараках! Поэтому не нужно винить кого-то. Скорее всего, сердечко не выдержало», — говорит подруга блогера.

Свадьба была назначена на 14 февраля, День всех влюблённых. Накануне, 13 февраля, родные и близкие проводили Викторию в последний путь. Девушку хоронили в закрытом гробу, так как лицо её было сильно изуродовано после долгого пребывания в горячей воде.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию после принятия душа

В Серпухове пенсионерка заживо сварилась в кипятке

В Питере пенсионерка заживо сварилась в кипятке
#трагедия
#следователи
#жилище
#свадьба
#исследование
#женщины
#дома
#день всех влюблённых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ сорвала планы восьми россиян совершить теракты в местах дислокации ВС РФ
21 февраля 2025, 08:20

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ сорвали планы восьми граждан РФ из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации ВС РФ. Все они задержаны и приговорены к наказанию со сроками лишения свободы от 16 до 22 лет.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возраст всех задержанных россиян составляет от 20 до 30 лет. Все они совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций по заданию украинских спецслужб. Далее они планировали совершить теракты в местах дислокации ВС РФ.

В ведомстве пояснили, что вербовка россиян происходила через мессенджеры WhatsApp и Telegram и другие открытые интернет-площадки через объявления о «быстром заработке».

Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия и полностью доказали причастность задержанных к диверсионно-террористической деятельности Все они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.

В ведомстве предупредили, что украинские спецслужбы привлекают россиян к совершению диверсий и убеждают, что их действия будут рассматриваться как преступления небольшой тяжести, обещая за выполнение заданий вознаграждение порядка 30 тысяч рублей.

«Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения», — подчеркнули в ФСБ.

Читайте также:

Осужденный за госизмену житель Заполярья собирал информацию о бойцах СВО и ФСБ

В Донецке задержан диверсант, готовивший диверсии по заказу украинской разведки

Россиянин признался в организации четырех диверсий по заказу Украины
#деньги
#интернет
#фсб
#возраст
#мероприятия
#telegram
#площадки
#мессенджеры
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате