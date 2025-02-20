Вертолет санавиации терпит крушение в Ставрополе

Сотрудники ФСБ сорвали планы восьми граждан РФ из шести регионов совершить по заданию спецслужб Украины теракты в местах дислокации ВС РФ. Все они задержаны и приговорены к наказанию со сроками лишения свободы от 16 до 22 лет.