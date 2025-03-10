В США самолет упал на парковку возле дома престарелых — видео

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В США потерпел крушение небольшой самолет возле дома престарелых в Пенсильвании. Об этом сообщает Baza.
«Самолет упал на парковку недалеко от дома престарелых в США. По предварительным данным, небольшой самолет потерпел крушение в районе жилого комплекса и дома престарелых в Пенсильвании», — пишут в telegram-канале.
Происшествие случилось около 15:00 по местному времени. В результате крушения есть пострадавшие. На месте инцидента начался пожар.
На данный момент причина падения самолета неизвестна. При этом в сети появилась запись, на которой пилот просит разрешения о возвращении в аэропорт из-за открытой двери.
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Иван Мусатов