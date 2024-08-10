Самолет Трампа экстренно посадили в Монтане

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Самолет кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа совершил экстренную посадку в штате Монтана, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
У Трампа запланирован митинг в [городе] Бозмен в [штате] Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем», – говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Бозмен располагается в 240 километрах от Биллингса.
Ранее, в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис заявили, что Трамп не желает бороться за избирателей и покидать свое поместье, чтобы посетить сомневающиеся штаты.
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