Территорию Белого дома оцепили

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Территория близ Белого дома оцеплена для проверки подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Секретной службы США.
«Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета», – подчеркнули в службе.
Ранее на территорию Белого дома прибыли несколько машин экстренных служб, вход в здание администрации США заблокирован.
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Александр Климов