У самолёта с главой Министерства безопасности США на борту отказал двигатель
Самолёт Береговой охраны США Gulfstream V, на борту которого находился глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйн Маллин, совершил экстренную посадку из-за отказа одного из двигателей. Об этом американский политик рассказал через свой аккаунт в соцсети X.
По словам Маллина, пилоты справились с ситуацией профессионально, проведя посадку на одном работающем двигателе так, «будто это обычное дело». При этом позже они признались министру, что впервые столкнулись с такой сложностью.
Воздушное судно следовало из Атланты в сторону Вашингтона. Всего на борту находились 14 человек, никто из них не пострадал. Паники на борту во время инцидента также не возникло.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Махачкале маршрутное такси насмерть сбило 58-летнюю женщину. Трагедия произошла на проспекте Имама Шамиля, когда жертва ДТП переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
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