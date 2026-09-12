Россиянку, арестованную в США за дебош на борту самолета, поставили на учет в ICE
Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США поставила на учет 37-летнюю гражданку России Кристину Кедышеву, которую обвиняют в авиадебоше. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, инцидент случился 8 сентября. Россиянка, находясь на борту самолета, который летел из Милана в Ньюарк, начала ругаться и требовать спиртное. Затем она не просто отказалась сесть на своё место, но и якобы попыталась открыть заднюю дверь воздушного судна. Экипаж и другие люди удерживали ее. Утверждается, что Кедышева ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала пассажира.
Теперь гражданке РФ может грозить свыше 20 лет тюрьмы. По последним сведениям, ICE подала запрос в отношении Кедышевой. Обычно такой шаг означает, что миграционная полиция следит за делом иностранца и просит не отпускать его из-под стражи под залог. В ведомстве подчеркнули, что россиянку «ждут последствия».
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