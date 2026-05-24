Самолет ВВС США подал сигнал бедствия в небе над Европой
Военно‑транспортный самолет Globemaster III ВВС США подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Чехии. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Борт вылетел из Румынии и сейчас находится в небе вблизи немецкого Франкфурта неподалеку от авиабазы Рамштайн. Код 7700 означает общую аварийную ситуацию и используется для оповещения служб управления воздушным движением о возникновении нештатной ситуации на борту.
Необычное событие привлекло широкое внимание общественности. По данным сервиса Flightradar24, за перемещением самолета одновременно следят около пяти тысяч пользователей. Текущее состояние воздушного судна и детали происшествия уточняются.
