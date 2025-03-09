Самолёт Boeing Air India развернули над Атлантикой из-за переполненных туалетов

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Самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании Air India развернули в небе над Атлантическим океаном. Причина возврата борта в аэропорт вылета оказалась нестандартной — переполненные туалеты.
Инцидент произошёл 5 марта, сообщает портал One Mile At A Time. Воздушное судно с тремя сотнями пассажиров на борту следовало из аэропорта Чикаго в Дели. Перелёт должен был занять 14 часов. Авиалайнер уже пролетел над Канадой и Гренландией, когда командир экипажа принял решение прекратить полёт. К тому времени пассажиры провели в небе уже 10 часов и, как выяснилось, зря. Boeing вернулся в Чикаго.
Оказалось, что из дюжины имеющихся на борту туалетов в рабочем состоянии остался только один — в бизнес-классе. В этом случае командир не имел права продолжать полёт по любым инструкциям, если они, конечно, существуют на такие случаи. Во всяком случае, он руководствовался здравым смыслом и вернулся в аэропорт вылета.
Случившееся стало темой широкого обсуждения в авиационном сообществе. Специалисты пришли к мнению, что ситуация, когда все туалетные комнаты оказываются переполненными, говорит о существующих проблемах в обслуживании воздушных судов.
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Оказалось, что из дюжины имеющихся на борту туалетов в рабочем состоянии остался только один — в бизнес-классе. В этом случае командир не имел права продолжать полёт по любым инструкциям, если они, конечно, существуют на такие случаи. Во всяком случае, он руководствовался здравым смыслом и вернулся в аэропорт вылета.
Случившееся стало темой широкого обсуждения в авиационном сообществе. Специалисты пришли к мнению, что ситуация, когда все туалетные комнаты оказываются переполненными, говорит о существующих проблемах в обслуживании воздушных судов.
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В Канаде перевернулся самолет во время посадки в аэропорту в Торонто. Пострадали 15 человек
Александр Бойцов