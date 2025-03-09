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Самолёт Boeing Air India развернули над Атлантикой из-за переполненных туалетов

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Самолёт Boeing 777-300ER авиакомпании Air India развернули в небе над Атлантическим океаном. Причина возврата борта в аэропорт вылета оказалась нестандартной — переполненные туалеты.
Инцидент произошёл 5 марта, сообщает портал One Mile At A Time. Воздушное судно с тремя сотнями пассажиров на борту следовало из аэропорта Чикаго в Дели. Перелёт должен был занять 14 часов. Авиалайнер уже пролетел над Канадой и Гренландией, когда командир экипажа принял решение прекратить полёт. К тому времени пассажиры провели в небе уже 10 часов и, как выяснилось, зря. Boeing вернулся в Чикаго.

Оказалось, что из дюжины имеющихся на борту туалетов в рабочем состоянии остался только один — в бизнес-классе. В этом случае командир не имел права продолжать полёт по любым инструкциям, если они, конечно, существуют на такие случаи. Во всяком случае, он руководствовался здравым смыслом и вернулся в аэропорт вылета.

Случившееся стало темой широкого обсуждения в авиационном сообществе. Специалисты пришли к мнению, что ситуация, когда все туалетные комнаты оказываются переполненными, говорит о существующих проблемах в обслуживании воздушных судов.

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#аэропорт
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#портал
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#инцидент
#перелёт
Секретная служба США открыла огонь по вооружённому мужчине у Белого дома
09 марта 2025, 18:13

Фото: whitehouse.gov.png

Сотрудники Секретной службы США (англ. United States Secret Service, USSS) нейтрализовали подозрительного вооружённого мужчину неподалёку от Белого дома. Об этом сообщил пресс-секретарь USSS Энтони Гульельми.
В своей социальной сети Х он уточнил, что инцидент произошёл 9 марта. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине после вооруженного столкновения с правоохранительными органами, пояснил спикер службы.

Ранее полицейские получили информацию о том, что из штата Индиана в Вашингтон направляется мужчина, который планирует покончить жизнь самоубийством перед рабочей резиденцией главы американского государства. Затем силовики обнаружили его припаркованную машину около исполнительного офиса Эйзенхауэра недалеко от Белого дома. Потом они увидели и самого подозреваемого.

Увидев, что полицейские его обнаружили, потенциальный самоубийца начал размахивать оружием. После этого, согласно инструкции, представители USSS открыли огонь на поражение. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, о его состоянии не сообщается. Более в инциденте никто не пострадал. Правоохранители продолжают расследование.

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#расследование
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Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае скончался в больнице
Подозреваемый в убийстве Николая Онищенко умер в больнице
09 марта 2025, 16:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко скончался в больнице. Об этом СУ Следственного комитета России по региону сообщило в беседе с ТАСС.
Отмечается, что врачи так и не спасли ему жизнь. В результате следователям не удалось опросить подозреваемого в расправе над чиновником.

Напомним, что, по предварительной версии, 4 марта Анатолий Фенин застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Алтая. Убийство произошло прямо в центре населённого пункта, около местной стоматологии. Фенин выстрелил в бывшего руководителя из охотничьего ружья. От полученных ранений Николай Онищенко скончался на месте.

После убийства местного чиновника Фенин попытался покончить с собой, но выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии. В последствии его перевезли в медучреждение в Барнауле.

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#убийство
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#больница
#алтайский край
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Защита Александры Митрошиной просит отправить её под домашний арест
09 марта 2025, 11:13

Александра Митрошина (фото: Telegram @mitroshinablogging)

Сторона защиты блогера Александры Митрошиной, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, просит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку она полностью признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Михаил Мушаилов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что блогер полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием и не представляет общественной опасности. В связи с этим защита будет требовать избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

Александру Митрошину задержали за долг перед налоговой в размере 127 миллионов рублей. Блогер частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве. Её задержали в аэропорту, когда она прилетела в Сочи из Дубая.

История блогера-миллионника напоминает случившееся с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.

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#блогер
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Сняты все ограничения в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода
09 марта 2025, 07:42

Фото: istockphoto/Sitikka

В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода отменён план «Ковёр». Это означает, что в воздушных гаванях отменены все ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артём Кореняко. Аэропорты Нариманово в Астрахани, Стригино в Нижнем Новгороде и имени Гадбуллы Тукая в Казани возобновили работу в штатном режиме. Чуть раньше ограничения были сняты в аэропорту Гумрак в Волгограде.

Спикер Росавиации также уточнил, что режим «Ковёр» вводился в указанных аэропортах в целях обеспечения максимальной безопасности полётов гражданских воздушных судов. Кореняко добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены два самолёта, следовавших в Казань.

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#казань
#рф
#план
#самолёты
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КазТАГ: россияне пожаловались на блокировку счетов на севере Казахстана
08 марта 2025, 20:53

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Россияне в Северо-Казахстанской области пожаловались на блокировку счетов. Как уточнили обозреватели КазТАГ, счета части россиян заблокировала прокуратура по уголовному делу.
В частности, на проблемы пожаловались релоканты из РФ, состоящие в чате «Арест счетов». В прокуратуре официально подтвердили блокировку.

Вместе с тем детали уголовного дела, в связи с которым счета заблокированы, — неизвестны. Сотрудники ведомства лишь уточнили, что блокировку снимут после проверки.

Ранее сообщалось, что Астана провела консультации с Украиной после атаки со стороны боевиков ВСУ нефтеперекачивающей станции. Ситуацию прокомментировал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

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