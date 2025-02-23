Самолет «Москва-Куба» приземлился в Петербурге из-за подозрения на неисправность

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Самолет, выполнявший рейс «Москва-Куба», экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково» из-за подозрения в неисправности. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind.
«Двадцать третьего февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4-551 Шереметьево-Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета», — говорится в сообщении.Уточняется, что специалисты хотят перевезти пассажиров на резервном авиасудне. Людям предоставят услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Ранее стало известно, что в аэропортах Нижнекамска и Казани действует план «Ковер». Уточнялось, что меры введены для обеспечения безопасности.
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Никита Кротов