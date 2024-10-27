112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае

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Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае, передает Telegram-канал 112. Уточняется состояние пяти человек, находящихся на борту, добавили авторы публикации.
Накануне сообщалось, что в Кировской области упал вертолет санитарной авиации. Крушение унесло жизни четырех человек, находящихся на борту: двух фельдшеров, пилота и врача.
Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.
В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.
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Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.
В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.
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Никита Кротов