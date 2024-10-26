112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек

Немецкие истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию неба над Балтийским морем, были подняты в небо, а после сопроводили якобы российский военный самолет-разведчик Ил-20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВВС Германии. Отмечается, что нарушивший воздушное пространство самолет передвигался без плана полета и транспондера.