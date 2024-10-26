112: крушение медицинского вертолета в Кировской области унесло жизни 3 человек

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Жизни трех человек унесло крушение медицинского вертолета в Кировской области, информирует Telegram-канал «112».
Перед этим стало известно, что инцидент произошел в Даровском районе региона. На борту было четыре человека: два фельдшера, пилот и врач.
Ранее сообщалось, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Очевидцы рассказывали, что сначала винтокрылая машина влетела в сопку, а после этого упала. По уверениям местных, они стали свидетелями произошедшего в районе шести утра в минувшую пятницу, 25 октября.
После всего в воздухе был густой черный дым.
Перед этим вертолет с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане после взлета. Как писал Telegram-канал Shot, погибли минимум шесть человек.
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Ранее сообщалось, что на Чукотке мог разбиться вертолет. Очевидцы рассказывали, что сначала винтокрылая машина влетела в сопку, а после этого упала. По уверениям местных, они стали свидетелями произошедшего в районе шести утра в минувшую пятницу, 25 октября.
После всего в воздухе был густой черный дым.
Перед этим вертолет с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане после взлета. Как писал Telegram-канал Shot, погибли минимум шесть человек.
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Никита Кротов