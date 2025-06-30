Самолёт, летевший из Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку
Самолёт авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Нерюнгри — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман, Якутия). Пострадавших нет, судно не повреждено, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Уточняется, что самолёт вернулся в аэропорт в связи с техническими неисправностями. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира.
По данным прокуратуры, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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