В Петербурге задержаны пособники мошенников, обманувших 120 человек

Фото: медиасток.рф

Около 120 петербуржцев стали жертвами мошенников, лишившись в общей сложности 150 миллионов рублей. Двое причастных к преступной схеме задержаны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Злоумышленники звонили по мессенджерам, представляясь сотрудниками госструктур и обманом выманивали деньги.

Один из задержанных обеспечивал вывод средств через подставные компании, другой — обналичивал украденное. ​Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктория Иванченко

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