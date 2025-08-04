В Туапсинском районе дома и придомовые территории освободились от воды

04 августа 2025, 07:18

Фото: iStock/Bilanol

Туапсинский район Краснодарского края, пострадавший от недавних сильных дождей, постепенно восстанавливается. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, дома и придворовые территории в районе уже освободились от воды. В настоящее время проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений.