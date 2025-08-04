В Туапсинском районе дома и придомовые территории освободились от воды
Туапсинский район Краснодарского края, пострадавший от недавних сильных дождей, постепенно восстанавливается. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России, дома и придворовые территории в районе уже освободились от воды. В настоящее время проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений.
Спасатели аэромобильной группировки МЧС остаются на месте, готовые оказать помощь населению в случае ухудшения гидрологической обстановки. На ликвидацию последствий непогоды привлечено 230 человек и 67 единиц техники, из которых 156 человек и 40 единиц техники принадлежат МЧС России.
Напомним, что в минувшее воскресенье три поселка на Кубани, включая Молдаванский, Новомихайловский и Дефановку, пострадали от подтоплений в результате сильных осадков и подъема уровня реки Дефань. Кроме того, на федеральной автодороге «М-4 Дон» произошел сход сель, что привело к перекрытию трассы в обоих направлениях. В связи с этим в Туапсинском округе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Мониторинг ситуации продолжается, и власти призывают жителей быть внимательными и следить за прогнозами погоды.
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