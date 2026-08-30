Самолёт со 184 пассажирами экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

30 августа 2026, 13:12

Boeing 737-800 потерял герметичность на высоте 10,3 тыс. метров и сел в Минводах

Фото: Istock/AVZimovskoy

В самолёте, на борту которого находились почти 200 пассажиров, произошла разгерметизация на высоте более 10 тысяч метров. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на следующий день этот же лайнер вновь не выполнил рейс по технической причине.