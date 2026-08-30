Самолёт со 184 пассажирами экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
В самолёте, на борту которого находились почти 200 пассажиров, произошла разгерметизация на высоте более 10 тысяч метров. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на следующий день этот же лайнер вновь не выполнил рейс по технической причине.
Рейс Сочи — Киров авиакомпании Nordwind подал сигнал срочности PAN-PAN спустя менее часа после взлёта. Причиной стала сработавшая сигнализация превышения высоты, которая привела к нарушению давления в кабине пилотов.
Экипаж снизил самолёт с 10,3 тысячи до трёх тысяч метров, но стабильной герметизации добиться не удалось. В итоге командир принял решение посадить Boeing 737-800 на запасной аэродром в Минеральных Водах.
На борту находились 184 пассажира и шесть членов экипажа. На следующий день этот же лайнер должен был вылететь из Минвод в Казань, но рейс снова сорвался. После взлёта экипаж доложил о неполадках с шасси, и Boeing вернулся в аэропорт вылета.
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