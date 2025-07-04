Самолёт с российскими туристами совершил аварийную посадку на Мальдивах

04 июля 2025, 09:24

Фото: Медиасток.рф

28 июня на Мальдивах произошёл инцидент с самолётом, перевозившим российских туристов между островами. По данным Telegram-канала «‎Shot», перед взлётом пассажиры заметили ухудшение погодных условий, а пилоты долго готовились к рейсу.