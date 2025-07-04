Самолёт с российскими туристами совершил аварийную посадку на Мальдивах
28 июня на Мальдивах произошёл инцидент с самолётом, перевозившим российских туристов между островами. По данным Telegram-канала «Shot», перед взлётом пассажиры заметили ухудшение погодных условий, а пилоты долго готовились к рейсу.
После взлёта самолёт начал терять высоту и, по словам свидетелей, практически падал. Пилоты приняли решение о, аварийной посадке на воду посреди океана. Пассажиры провели более часа в самолёте, ожидая дальнейших указаний.
После этого борт вновь поднялся в воздух, но полёт не удался: сильный ветер начал сносить самолёт, что заставило экипаж снова совершить посадку на воду, на этот раз вблизи вилл и берега. Для того чтобы вернуть самолёт на сушу, были задействованы буксиры.
В результате инцидента часть пассажиров испытывает стресс и пьет успокоительные препараты, а некоторые из них заявили о возникшей аэрофобии. Власти и авиакомпания продолжают выяснять причины происшествия и оказывают необходимую поддержку пострадавшим.
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