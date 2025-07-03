ТАСС: свыше 30 человек отравились на туристическом корабле в Москве

03 июля 2025, 23:41

Фото: Медиасток РФ

Свыше 30 человек отравились на туристическом судне в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.







«Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все они находились на туристическом судне», — передает агентство.