ТАСС: свыше 30 человек отравились на туристическом корабле в Москве
Свыше 30 человек отравились на туристическом судне в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все они находились на туристическом судне», — передает агентство.
Данное происшествие уже находится под надзором Московской прокуратуры. Предварительно, отравление пассажиров случилось теплоходе «Николай Карамзин». Подробной информации об инциденте пока нет.