У аэропорта Шереметьево расчищают трассы и пешеходные зоны после циклона «Вилка»
В Московском регионе коммунальные службы уже несколько дней убирают снег. У аэропорта Шереметьево чистоту трасс после циклона «Вилка» поддерживают специалисты «Мосвтодора». Об этом сообщает РИАМО.
Вечером в среду для уборки автодорог сотрудники задействовали машины с щётками и отвалами. Утром 26 ноября они снова пройдут по этим участкам, очищая их от снега. Пешеходные зоны возле терминалов B и C в это же время убирает трактор, оснащенный ковшом и щеткой.
Вчера с последствиями непогоды также активно боролись в подмосковных Мытищах, куда снежный циклон принёс более четверти месячной нормы осадков. Коммунальные и дорожные службы осуществляли свою работу в усиленном режиме.
В последние дни многим россиянам приходится самим расчищать после снегопада двор, ступеньки и подъезд к дому, которые завалило снегом. О том, как быстрее справиться со свежим снегом и наледью, избежав при этом травм, читайте в материале «Радио 1».
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