В Санкт-Петербурге под окнами здания обнаружили тело девушки
В Санкт-Петербурге под окнами здания обнаружили тело девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя трагические кадры.
По предварительной информации, несчастный случай произошёл 25 ноября в Невском районе. Отмечается, что погибшая была несовершеннолетней. Существует вероятность, что она упала с высоты, однако эти сведения пока не подтверждены.
Экстренные службы оперативно прибыли на место. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Ранее «Радио 1» передавало, что в загородном доме британского принца Уильяма и принцессы Кэтрин в Сандрингеме произошла кража — пропали часы и шесть запонок. Преступниками оказались нелегальные мигранты из Албании, которые проникли в здание, поднявшись по водосточной трубе.
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