Самолёт SSJ-100 из Нижневартовска готовится к экстренной посадке в Минводах

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Самолёт Sukhoi Superjet-100, следующий рейсом из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к экстренной посадке в аэропорту назначения. По предварительным данным, у воздушного судна отказал генератор.
На борту авиалайнера находятся 103 пассажира, передаёт телеграм-канал «112». Позднее стало известно, что самолёт совершил успешную посадку в 10:24 по московскому времени. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Согласно данным портала Flightradar, рейс выполнялся авиакомпанией «Азимут». В причинах происшедших неполадок на борту предстоит разобраться техническим специалистам.
После вчерашней катастрофы самолёта Superjet в Подмосковье к этим авиалайнерам приковано повышенное внимание. Отрадно, что на этот раз экипаж и командир воздушного судна сумели приземлить самолёт, несмотря на нештатную ситуацию.
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Александр Бойцов