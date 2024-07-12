Стала известна причина крушения самолета в Подмосковье

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Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», — рассказал собеседник агентства.
Сегодня в 15 часов в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.
Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова