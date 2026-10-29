В Москве задержали четверых подозреваемых в убийстве девушки 20-летней давности
Видео: ГСУ СКР по Москве
В Москве задержали четверых подозреваемых в убийстве уроженки Тувы, которое произошло около 20 лет назад. Установить их личности следователям помог анализ ДНК, информирует ГСУ СКР по Москве.
По имеющимся сведениям, девушка приехала в столицу и остановилась у знакомых на улице Введенского. Одного из мужчин подозревают в ее изнасиловании. Затем, как утверждается, вся компания убила гостью.
По версии следствия, мужчины расчленили тело и выбросили останки в мусорные контейнеры на юго-западе Москвы. Одежду и другие вещи погибшей они продали.
Летом 2023 года Екатерина Белянкина сбежала из частного дома в поселке Смолино на окраине Челябинска. Почти 14 лет Владимир Ческидов удерживал ее взаперти. В доме жила и другая пленница, Оксана, которую, по версии следствия, мужчина убил. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
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