Шестилетняя девочка два раза сбежала из детского сада в Красноярском крае

29 октября 2026, 09:40

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Балахте сотрудников детского сада № 5 «Солнышко» наказали после того, как шестилетняя воспитанница дважды самостоятельно покинула учреждение. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.