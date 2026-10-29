Шестилетняя девочка два раза сбежала из детского сада в Красноярском крае
В Балахте сотрудников детского сада № 5 «Солнышко» наказали после того, как шестилетняя воспитанница дважды самостоятельно покинула учреждение. Об этом информирует прокуратура Красноярского края.
В июле девочка совершила первый побег во время прогулки. Воспитатель отвлекся на другого ребенка, и несовершеннолетняя, воспользовавшись моментом, перелезла через забор в неохраняемой зоне. Она прошла около 350 метров и добралась до дома, где ее встретил отчим.
Несколько дней спустя младший воспитатель оставила окно в спальне открытым, а воспитатель ненадолго отлучилась. Девочка выбралась через окно и направилась домой. На этот раз в квартире никого не было, но соседка обнаружила ее, успокоила и напоила чаем.
После этого сотрудники детского сада вместе с полицией и матерью пропавшей провели несколько часов в поисках. В итоге несовершеннолетнюю нашли во время обхода квартир. После второго инцидента мать обратилась в прокуратуру.
В ходе проверки выяснилось, что за детьми не был обеспечен должный присмотр. Прокурор вынес представление заведующей, в результате чего педагог-психолог, временно исполнявшая обязанности воспитателя, лишилась должности.
Заместителя заведующей оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение требований к услугам по присмотру и уходу за детьми (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ). Воспитатель и младший воспитатель получили дисциплинарные взыскания. В учреждении усилили контроль за воспитанниками.
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