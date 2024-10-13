В Якутии возбудили уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ в Telegram-канале.
В частности, следственный орган Межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
До этого были выявлены предварительные причины аварийной посадки самолета в Якутии. По данным прокуратуры, двигатель потерял тягу, что привело к дальнейшим неполадкам,
Самолет Ан-3 принадлежал авиакомпании «Борус». Самолет выполнял рейс из Олексминска в Железногорск. Борт упал в 1,5 километра от аэропорта Олексминска.
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До этого были выявлены предварительные причины аварийной посадки самолета в Якутии. По данным прокуратуры, двигатель потерял тягу, что привело к дальнейшим неполадкам,
Самолет Ан-3 принадлежал авиакомпании «Борус». Самолет выполнял рейс из Олексминска в Железногорск. Борт упал в 1,5 километра от аэропорта Олексминска.
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Александр Климов