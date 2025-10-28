Достижения.рф

Москвичка попала в ДТП, зацепившись за стекло проезжающего автомобиля

Фото: iStock/igoriss

Девушка получила травмы в результате необычного дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Инцидент произошёл на пешеходном переходе у станции метро «Улица Академика Янгеля». По словам очевидцев, пешеход переходила дорогу, когда её задело зеркало заднего вида проезжающего автомобиля.

На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в этот день сообщалось, что на северо-востоке Москвы электробус насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Подробнее о трагедии читайте в нашем материале.

Анастасия Чинкова

