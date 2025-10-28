Российская пенсионерка погибла под колесами трактора
Пенсионерка попала под колеса трактора на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГАИ в своем телеграм-канале.
Страшная авария произошла 28 октября в районе дома №17 на улице Маршала Василевского. В тот момент женщина находилась на тротуаре. Она скончалась на месте от несовместимых с жизнью травм.
В настоящее время в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. По данным телеграм-канала «МК: Срочные новости», погибшей было 85 лет.
