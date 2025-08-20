Самолёт «Ямала» вернулся в аэропорт Салехарда из-за пассажира в предобморочном состоянии
Экипаж самолёта авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс из Салехарда в Тюмень, принял решение о возврате в аэропорт вылета после ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Инцидент произошёл в воскресенье, 17 августа, перед вылетом. По данным источника, пассажир начал терять сознание, что потребовало немедленного оказания медицинской помощи. Пилоты приняли решение прервать выполнение рейса и вернуть лайнер на стоянку для передачи путешественника медикам.
Дальнейшая информация о состоянии пассажира и времени вылета воздушного судна не уточняется. Авиакомпания «Ямал» на данный момент не прокомментировала происшествие.
