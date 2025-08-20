Самолёт «Ямала» вернулся в аэропорт Салехарда из-за пассажира в предобморочном состоянии

20 августа 2025, 14:44

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Экипаж самолёта авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс из Салехарда в Тюмень, принял решение о возврате в аэропорт вылета после ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.