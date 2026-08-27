Самолёт загорелся при приземлении в аэропорту США
В аэропорту Лос‑Анджелеса во время экстренной посадки загорелся грузовой самолёт Boeing 737‑800 компании DHL. Об этом информирует ABC.
Воздушное судно следовало по маршруту Финикс — Лос‑Анджелес. При приземлении из‑за неисправности тормозной системы загорелись колёса. Как сообщает источник телеканала, очевидцы слышали звуки взрывов.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента шины получили серьёзные повреждения. Из‑за происшествия одну из взлётно‑посадочных полос аэропорта временно закрыли. Сведения о жертвах и пострадавших отсутствуют.
Ранее авиакатастрофа произошла в Великобритании. Легкомоторный самолёт упал в графстве Хэмпшир, а его пилот оказался заблокированным в кабине.
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