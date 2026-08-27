«В окно!»: Россиянка выжила при сходе селя на границе КНР с Непалом
Россиянка Екатерина рассказала, как ей удалось выжить на границе КНР с Непалом
Российская туристка Екатерина поделилась деталями происшествия на границе Китая и Непала, где она попала в селевой поток. Об этом стало известно 27 августа.
В момент удара стихии она вместе с подругой Ириной и другими туристами находилась в автобусе, ожидая прохождения пограничного перехода, пишет RT. По словам Екатерины, она заметила, как побежал гид, и, не осознавая своих действий, последовала за ним.
«Я просто бежала куда-то вверх. В себя прихожу — я карабкаюсь наверх, у меня трава, камни — всё резко стало белым, ничего не видно. Шум, гам», — прокомментировала собеседница.Девушка успела крикнуть остальным: «В окно!» Двери открылись, и она выскочила наружу. Спастись удалось пассажирам её автобуса и соседнего с индийской группой. Рядом оказалась лестница, которая, как отметила Катя, стала для них счастливым билетом.
После того как поток сошёл, выжившие поднялись на холмы. Сверху они видели разрушенные автобусы и автомобили. Катерина призналась, что после выброса адреналина испытала эйфорию и радость от того, что осталась жива.
Её спутница Ирина в ходе происшествия потеряла документы. Дорога к погранпереходу была полностью разрушенной, и выбраться можно было только вертолётом, однако в первые сутки эвакуация не проводилась. Позже выживших доставили в Катманду. Сейчас туристкам предстоит решать вопрос с документами, которые они сдали в миграционную службу на границе.