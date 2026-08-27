«В окно!»: Россиянка выжила при сходе селя на границе КНР с Непалом

27 августа 2026, 22:42

Россиянка Екатерина рассказала, как ей удалось выжить на границе КНР с Непалом

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Российская туристка Екатерина поделилась деталями происшествия на границе Китая и Непала, где она попала в селевой поток. Об этом стало известно 27 августа.





В момент удара стихии она вместе с подругой Ириной и другими туристами находилась в автобусе, ожидая прохождения пограничного перехода, пишет RT. По словам Екатерины, она заметила, как побежал гид, и, не осознавая своих действий, последовала за ним.





«Я просто бежала куда-то вверх. В себя прихожу — я карабкаюсь наверх, у меня трава, камни — всё резко стало белым, ничего не видно. Шум, гам», — прокомментировала собеседница.