Самолёты в ОАЭ превратились в зону повышенного риска для пассажиров с наличными
На авиарейсах в ОАЭ участились кражи: за неделю пассажиры потеряли более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
14 сентября сириец Хатем летел «Победой» из Москвы в Дубай. В аэропорту Аль-Мактум он обнаружил, что из рюкзака пропали 1100 долларов и 1700 дирхамов.
Хатем рассказал, что в полиции встретил троих россиян с того же рейса. У двух из них украли по 10 тысяч долларов. Воры оставили в сумке пачку мелких купюр, чтобы пропажу заметили не сразу. Ещё один похожий случай произошёл на рейсе Etihad из Сочи в Абу-Даби.
Супруги рассказали, что положили в портфель 14 стодолларовых купюр и убрали его на верхнюю полку. После посадки они выяснили, что 13 купюр заменили на однодолларовые. Вместо 1400 долларов осталось 113. Пострадавшие уверены, что воры действовали профессионально: они доставали деньги незаметно прямо в салоне во время полёта.
Читайте также: