В Комсомольске‑на‑Амуре при пожаре погибли мать и четверо детей
Сильный пожар в жилом доме унёс жизни женщины и четверых её детей. Возгорание произошло в квартире на улице Гамарника, сообщает телеграм-канал SHOT.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По словам очевидцев, дым стремительно распространился по подъезду, а из квартиры доносились крики о помощи.
В момент пожара в квартире находились мать и шестеро детей. Двух мальчиков в возрасте шести и 10 лет удалось спасти соседям: они вывели детей через балкон. Сейчас ребята находятся в больнице. Остальных четверо ребят и их мать погибли. Причины возгорания устанавливают специалисты.
Ранее пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле. Из-за возгорания предприятие на некоторое время прекратило работу.
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