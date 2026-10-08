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Второй пилот Flydubai планировал атаку на рейс в Израиль ещё в июле

Фото: iStock/dongfang zhao

Второй пилот авиакомпании Flydubai, напавший на коллегу во время рейса из ОАЭ в Израиль, ранее уже вынашивал похожий план. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.



По данным издания, ещё в июле он намеревался захватить управление самолётом и направить его в здание аэропорта Бен‑Гурион в Тель‑Авиве. От реализации замысла преступник в итоге отказался, сославшись на переживания за жизнь одного из пассажиров, находившихся на борту.

Напомним, 30 сентября рейс Flydubai со 180 пассажирами подал сигнал бедствия и совершил посадку в Саудовской Аравии. Как сообщает Channel 12, контроль над воздушным судном взяли пилоты дополнительного экипажа, которые в тот момент летели как пассажиры.

Александр Огарёв

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