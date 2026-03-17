Самосвал раздавил УАЗ с людьми в Белгородской области
Пять человек погибли в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области после столкновения большегрузного самосвала с автомобилем УАЗ. Об этом сообщили в соцсетях компании.
По данным предприятия, трагедия произошла 16 марта и затронула работников двух подрядных организаций. Самосвал подрядчика, перевозивший горную массу, совершил наезд на УАЗ, в котором находилась ремонтная бригада другой подрядной фирмы. Все пятеро, находившиеся в машине, погибли.
На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства происшествия выясняются. В компании выразили соболезнования семьям погибших.
Прокуратура Белгородской области объявила о проверке соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Она взяла под контроль установление обстоятельств и ход процессуальной проверки.
Лебединский ГОК — крупнейший в мире производитель товарного горячебрикетированного железа. Предприятие ведет открытую разработку железорудного месторождения и входит в состав компании «Металлоинвест».
