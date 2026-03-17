17 марта 2026, 13:06

Самосвал раздавил УАЗ с людьми в Белгородской области, погибли 5 человек

Фото: телеграм/@proc_31

Пять человек погибли в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области после столкновения большегрузного самосвала с автомобилем УАЗ. Об этом сообщили в соцсетях компании.