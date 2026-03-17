Девушка едва не лишилась ног, уснув в неудобной позе после вечеринки

Жительница Канады едва не осталась без ног после того, как уснула в неудобной позе после девичника. Об этом сообщает LADBible.



Джулия Андерсон вернулась домой после вечеринки и легла на кровать лицом вниз, поджав под себя ноги. Утром мать обнаружила, что дочь не может двигаться — ее ноги опухли и потеряли чувствительность.

У девушки диагностировали синдром компартмента — состояние, при котором повышенное давление внутри мышц нарушает кровообращение и разрушает ткани. Пациентку экстренно прооперировали. Хирурги рассекли ткани ноги, чтобы снизить давление и предотвратить отравление организма токсинами.

Джулия провела в больнице пять недель, ей потребовались диализ, переливание крови и пересадка кожи. Она отметила, что даже через много времени после вмешательства ей трудно ходить. Девушка также испытывает хроническую боль.

Врачи предупреждают, что долгое пребывание в неподвижной позе, особенно в состоянии сильного опьянения, может обернуться нарушениями кровообращения и даже угрожать жизни.

Лидия Пономарева

