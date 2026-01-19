Подросток погиб, выпав из ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы

19 января 2026, 00:05

Фото: iStock/Motortion

Подросток погиб, выпав из окна жилого комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом пишет издание MK.Ru.





Трагический инцидент произошёл на Авиационной улице в воскресенье около 20:10 (мск). Отмечается, что умер 16-летний юноша. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.



Более подробной информации в материале пока не приводится. Личность погибшего не указана, как и возможные причины его падения.



