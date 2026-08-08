Самосвал «Вольво» снёс надземный пешеходный переход на трассе под Тюменью
На трассе Екатеринбург – Тюмень самосвал снёс надземный пешеходный переход. В результате все полосы движения оказались перекрыты, сообщили в канале «Госавтоинспекция Тюменской области» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 августа на 297-м километре федеральной автодороги. Грузовик «Вольво» врезался в конструкцию моста, часть которой рухнула на проезжую часть и задела «Газель».
По предварительной информации, кузов самосвала поднялся во время движения сам, и это стало причиной «случайного тарана». К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Согласно материалу, легковой транспорт в настоящий момент пускают по обочине, а для грузовых автомобилей проезд закрыт – их перенаправляют на дорогу Курган – Тюмень. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, уже ведутся восстановительные работы. Водителям рекомендуют временно отказаться от поездок в этом направлении или пользоваться объездным маршрутом.
Читайте также: