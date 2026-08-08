Самосвал «Вольво» снёс надземный пешеходный переход на трассе под Тюменью

08 августа 2026, 06:09

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Тюменской области»/@gibdd72

На трассе Екатеринбург – Тюмень самосвал снёс надземный пешеходный переход. В результате все полосы движения оказались перекрыты, сообщили в канале «Госавтоинспекция Тюменской области» на платформе MAX.