В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке

08 октября 2025, 10:52

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Петербурге полиция задержала мужчину, который стрелял из пневматической винтовки по мишеням рядом с детской площадкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.