В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке
В Петербурге полиция задержала мужчину, который стрелял из пневматической винтовки по мишеням рядом с детской площадкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Во вторник в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у дома на Шлиссельбургском проспекте мужчина стрелял из пневматического оружия по пластмассовым мишеням, расположенным рядом с детской площадкой.
По прибытии на место происшествия наряд полиции совместно с сотрудниками вневедомственной охраны задержал безработного 44-летнего местного жителя, который около мусорного контейнера рядом с детской площадкой произвёл несколько выстрелов по пластмассовой мишени из пневматической винтовки.
Задержанного доставили в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
